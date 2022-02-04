Украинская теннисистка отпраздновала победу в поединке турнира в Тунисе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Представительница украинского тенниса Анна Познихиренко выиграла второй матч на турнире ITF W15 в Тунисе, информирует УНН со ссылкой на сайт "большого тенниса Украины".
Детали
Украинская теннисистка победила японку Нану Кавагиси со счётами - 7:5, 6:3. В ходе встречи Позніхіренко реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов и проиграла пять геймов на своей подаче.
Стоит отметить, что в четвертьфинале украинка сыграет против пятой ракетки турнира Кьяры Шоль из США.
Напомним
Украинский теннисист Георгий Кравченко вышел в четвертьфинал одиночного разряда на турнире ITF WTT M25, который проходит в Шарм-эль-Шейхе.