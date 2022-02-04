Українська тенісистка відсвяткувала перемогу у поєдинку турніру в Тунісі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Представниця українського тенісу Анна Позніхіренко виграла другий матч на турнірі ITF W15 у Тунісі, інформує УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
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Українська тенісистка перемогла японку Нану Каваґісі з рахунками – 7:5, 6:3. У ході зустрічі Позніхіренко реалізувала 6 із 7 брейк-пойнтів та програла п'ять геймів на своїй подачі.
Варто відзначити, що у чвертьфіналі українка зіграє проти п'ятої ракетки турніру Кьяри Шоль із США.
Нагадаємо
Український тенісист Георгій Кравченко вийшов у чвертьфінал одиночного розряду на турнірі ITF WTT M25, що триває у Шарм-ель-Шейху.