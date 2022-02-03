Теніс: українець пробився до чвертьфіналу змагань у Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Український тенісист Георгій Кравченко вийшов у чвертьфінал одиночного розряду на турнірі ITF WTT M25, що триває у Шарм-ель-Шейху, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Деталі
У другому раунді він впевнено виграв сет у Сахара Сімона – 6:4, після чого суперник відмовився від продовження матчу.
Наступним суперником Кравченка стане Бейбіт Жукаєв. 2019 року українець обіграв казахстанського гравця на старті турніру ITF M15 в Ірпені.
Варто зазначити, що у парному чвертьфіналі Кравченко і Хо Рей з Китайського Тайбею поступилися дуету Сюй Юйсеу/Ніл Оберляйтнер (Китайський Тайбей/Австрія) з рахунком 6:7 (3), 4:6.
Що передувало цьому
Тенісистка Цуренко назвала власну спортивну мрію.