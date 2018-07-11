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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48203 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105032 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126709 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134096 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170168 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153753 просмотра

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7 марта, 15:45 • 141420 просмотра

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Украинская теннисистка стала четвертьфиналисткой юниорского Уимблдона

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Представительница Украины Виктория Дема победила очередную оппонентку в рамках розыгрыша юниорского Уимблдона, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Дема в напряженном противостоянии взяла верх над 12-й сеяной японкой Нахо Сато - 2: 6, 7: 5, 6: 4.

Во втором сете украинка сначала уступала - 1: 3, затем была вынуждена отыгрывать два матч-бола. С этим она справилась и забрала партию - 7: 5. Однако в решающей снова отпустила соперницу - 1: 3. Но выиграла четыре гейма подряд, а в десятом завершила матч в свою пользу - 6:4.

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Таким образом, на своем дебютном Уимблдоне наша соотечественница вышла в четвертьфинал.

Отметим, что за выход в полуфинал Дема поспорит с четвертой сеяной - представительницей Китая Синьюй Ван.

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