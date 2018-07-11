Украинская теннисистка стала четвертьфиналисткой юниорского Уимблдона

Дема в напряженном противостоянии взяла верх над 12-й сеяной японкой Нахо Сато - 2: 6, 7: 5, 6: 4.

Во втором сете украинка сначала уступала - 1: 3, затем была вынуждена отыгрывать два матч-бола. С этим она справилась и забрала партию - 7: 5. Однако в решающей снова отпустила соперницу - 1: 3. Но выиграла четыре гейма подряд, а в десятом завершила матч в свою пользу - 6:4.

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Таким образом, на своем дебютном Уимблдоне наша соотечественница вышла в четвертьфинал.

Отметим, что за выход в полуфинал Дема поспорит с четвертой сеяной - представительницей Китая Синьюй Ван.