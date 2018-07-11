Українська тенісистка стала чвертьфіналісткою юніорського Вімблдону

Дьома в напруженому протистоянні взяла гору над 12-ю сіяною японкою Нахо Сато – 2:6, 7:5, 6:4.

В другому сеті українка спочатку поступалася – 1:3, потім була змушена відігравати два матч-боли. З цим вона впоралася й забрала партію – 7:5. Однак у вирішальній знову відпустила суперницю – 1:3. Але виграла чотири гейми поспіль, а в десятому завершила матч на свою користь – 6:4.

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Таким чином на своєму дебютному Вімблдоні наша співвітчизниця вже вийшла в чвертьфінал.

Зазначимо, що за вихід до півфіналу Дьома посперечається з четвертою сіяною - представницею Китаю Синьюй Ван.