Украинская теннисистка пробилась в финал турнира в Японии

Лопатецкая не претерпела никаких проблем в полуфинальном противостоянии на японском 25-тысячнике с шестой сеяной Юлией Гатто-Монтиконе. С итальянкой харьковчанка разобралась в двух партиях — 6:2; 6:2.

Уже в борьбе за титул юная теннисистка встретится с британкой Габриелой Тейлор.

Добавим также, в этом году Лопатецкая уже в третий раз выходит в финал профессиональных соревнований. Предыдущие два она выиграла.