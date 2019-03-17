Украинская теннисистка пробилась в финал турнира в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. 15-летняя теннисистка из Украины Дарья Лопатецкая вышла в финал одиночного турнира ITF World Tennis Tour в Японии, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
Лопатецкая не претерпела никаких проблем в полуфинальном противостоянии на японском 25-тысячнике с шестой сеяной Юлией Гатто-Монтиконе. С итальянкой харьковчанка разобралась в двух партиях — 6:2; 6:2.
Уже в борьбе за титул юная теннисистка встретится с британкой Габриелой Тейлор.
Добавим также, в этом году Лопатецкая уже в третий раз выходит в финал профессиональных соревнований. Предыдущие два она выиграла.