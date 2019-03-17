Українська тенісистка пробилася до фіналу турніру в Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. 15-річна тенісистка з України Дар’я Лопатецька вийшла до фіналу одиночного турніру ITF World Tennis Tour в Японії, інформує УНН з посиланням на ФТУ.
Лопатецька не зазнала жодних проблем у півфінальному протистоянні на японському 25-тисячнику з шостою сіяною Юлією Гатто-Монтіконе. З італійкою харків’янка розібралася в двох партіях — 6:2; 6:2.
Вже у боротьбі за титул юна тенісистка зустрінеться з британкою Габріелою Тейлор.
Додамо також, цього року Лопатецька вже втретє виходить у фінал професійних змагань. Попередні два вона виграла.