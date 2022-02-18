Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал на турнире ITF WTT W60 в немецком Альтенкирхене, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
На старте соревнований наша соотечественница обыграла Арлинду Рушити - 6:1, 6:3, а во втором круге - Сюзан Бандеччи - 6:1, 6:2.
Далее Снигур встретится с победительницей матча между немкой Штефани Вагнер и Йоаною Цугер из Швейцарии. Это будет первый четвертьфинал для киевлянки в этом сезоне.
Примечательно, что первой сеяной соревнований является бельгийка Гретье Миннен, которая входит в сотню лучших теннисисток мира.
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Призовой фонд соревнований достиг 600 тыс. долл.