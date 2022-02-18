Українська тенісистка пробилася до чвертьфіналу турніру в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Тенісистка Дар’я Снігур вийшла у чвертьфінал на турнірі ITF WTT W60 у німецькому Альтенкірхені, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Деталі
На старті змагань наша співвітчизниця обіграла Арлінду Рушиті – 6:1, 6:3, а в у другому колі – Сюзан Бандеччі – 6:1, 6:2.
Далі Снігур зустрінеться з переможницею матчу між німкенею Штефані Вагнер та Йоаною Цугер зі Швейцарії. Це буде перший чвертьфінал для киянки цього сезону.
Примітно, що першою сіяною змагань є бельгійка Гретьє Міннен, яка входить до сотні найкращих тенісисток світу.
Доповнення
Призовий фонд змагань сягнув 600 тис. дол.