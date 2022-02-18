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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українська тенісистка пробилася до чвертьфіналу турніру в Німеччині

Українська тенісистка пробилася до чвертьфіналу турніру в Німеччині

Київ • УНН

 • 20979 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Тенісистка Дар’я Снігур вийшла у чвертьфінал на турнірі ITF WTT W60 у німецькому Альтенкірхені, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Деталі

На старті змагань наша співвітчизниця обіграла Арлінду Рушиті – 6:1, 6:3, а в у другому колі – Сюзан Бандеччі – 6:1, 6:2.

Далі Снігур зустрінеться з переможницею матчу між німкенею Штефані Вагнер та Йоаною Цугер зі Швейцарії. Це буде перший чвертьфінал для киянки цього сезону.

Примітно, що першою сіяною змагань є бельгійка Гретьє Міннен, яка входить до сотні найкращих тенісисток світу.

Доповнення

Призовий фонд змагань сягнув 600 тис. дол.

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