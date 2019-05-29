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Украинская теннисистка получила пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

Украинская теннисистка получила пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

Киев  •  УНН

 • 12010 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Украинская теннисистка Елене Плоскина полочула штраф и пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах, информирует УНН со ссылкой на Tennis Integrity Unit.

Расследование, проведенное отделом целостности тенниса (TIU), установило, что 22-летний игрок, который в настоящее время занимает 821 место в одиночном разряде ITF World Tennis, представил другого игрока человеку, который предложил денежное вознаграждение за проведение матча с фиксированным результатом. Ситуация произошла в октябре 2016 года.

Кроме того, она была признана виновной в двух других преступлениях, которые заключались в том, что теннисистка не сообщил о коррупционной деятельности и не сотрудничали с расследованием "TIU".

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Сказано, что санкция и штраф были наложены в решении, вынесенном независимым сотрудником по антикоррупционным слушаниям Иэном Миллом.

Добавим, на данный момент одесситка занимает восемьсот тридцать второй место в рейтинге ITF World Tennis. Лучшей позицией Украинской в рейтинге WTA было шестьсот девяносто восьмого место в октябре 2014 года.

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