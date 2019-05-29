Украинская теннисистка получила пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

Расследование, проведенное отделом целостности тенниса (TIU), установило, что 22-летний игрок, который в настоящее время занимает 821 место в одиночном разряде ITF World Tennis, представил другого игрока человеку, который предложил денежное вознаграждение за проведение матча с фиксированным результатом. Ситуация произошла в октябре 2016 года.



Кроме того, она была признана виновной в двух других преступлениях, которые заключались в том, что теннисистка не сообщил о коррупционной деятельности и не сотрудничали с расследованием "TIU".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ролан Гаррос": украинец одержал победу на старте парного турнира



Сказано, что санкция и штраф были наложены в решении, вынесенном независимым сотрудником по антикоррупционным слушаниям Иэном Миллом.



Добавим, на данный момент одесситка занимает восемьсот тридцать второй место в рейтинге ITF World Tennis. Лучшей позицией Украинской в рейтинге WTA было шестьсот девяносто восьмого место в октябре 2014 года.