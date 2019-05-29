Українська тенісистка отримала пожиттєву дискваліфікацію за договірні матчі

Розслідування, проведене відділом цілісності тенісу (TIU), встановило, що 22-річний гравець, який в даний час займає 821 місце в одиночному розряді ITF World Tennis, представив іншого гравця людині, який запропонував грошову винагороду за проведення матчу з фіксованим результатом. Ситуація сталася в жовтні 2016 року.



Крім того, вона була визнана винною в двох інших злочинах, які полягали в тому, що тенісистка не повідомила про корупційну діяльність і не співпрацювали з розслідуванням "TIU".



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Сказано, що санкція і штраф були накладені в рішенні, винесеному незалежним співробітником з антикорупційних слухань Єном Міллом.



Додамо, на даний момент одеситка займає 832-е місце в рейтингу ITF World Tennis. Кращою позицією українки в рейтингу WTA було 698-е місце в жовтні 2014 року.