"Ролан Гаррос": українець здобув перемогу на старті парного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. На ґрунтових кортах у Франції відбулися перші поєдинки стартового кола основної сітки парного розряду Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, повідомляє УНН.
Представник України Денис Молчанов у парі із словаком Ігорем Зеленаєм в трьох сетах розібралися із 9-ми сіяними аргентинцями Максімо Гонсалесом і Орасіо Себальосом – 7:6 (3), 4:6, 6:3.
В 1/16 фіналу Молчанов і Зеленай очікуватимуть на переможця протистояння Гонсалес/Куреші – Лайовіч/Тіпсаревіч.
Варто відзначити, що Молчанов вперше з 2016 року виступив у парній сітці Відкритого чемпіонату Франції.
Також додамо, у першому колі вилетіли другі сіяні Дж.Маррей/Б.Соарес.