"Ролан Гаррос": украинец одержал победу на старте парного турнира

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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15:45 • 66326 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 80867 просмотра

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7 марта, 08:52 • 121011 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111080 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137383 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144578 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130107 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130175 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. На грунтовых кортах во Франции состоялись первые поединки стартового круга основной сетки парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает УНН.

Представитель Украины Денис Молчанов в паре с словаком Игорем Зеленаем в трех сетах разобрались с 9-ти сеяными аргентинцами Максимо Гонсалесом и Орасио Себальоса - 7:6 (3), 4:6, 6:3.

В 1/16 финала Молчанова и Зеленая будут ожидать победителя противостояния Гонсалес/Куреши - Лайович/Типсаревич.

Стоит отметить, что Молчанов впервые с 2016 года выступил в парной сетке Открытого чемпионата Франции.

Также добавим, в первом круге вылетели другие сеяные Дж.Маррей/Б.Соарес.

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