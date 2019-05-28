"Ролан Гаррос": украинец одержал победу на старте парного турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. На грунтовых кортах во Франции состоялись первые поединки стартового круга основной сетки парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает УНН.
Представитель Украины Денис Молчанов в паре с словаком Игорем Зеленаем в трех сетах разобрались с 9-ти сеяными аргентинцами Максимо Гонсалесом и Орасио Себальоса - 7:6 (3), 4:6, 6:3.
В 1/16 финала Молчанова и Зеленая будут ожидать победителя противостояния Гонсалес/Куреши - Лайович/Типсаревич.
Стоит отметить, что Молчанов впервые с 2016 года выступил в парной сетке Открытого чемпионата Франции.
Также добавим, в первом круге вылетели другие сеяные Дж.Маррей/Б.Соарес.