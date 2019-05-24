Украинская теннисистка не смогла победить в финале квалификации "Ролан Гаррос"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 34520 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 54926 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 71822 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 85757 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121925 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111331 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137563 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144605 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130118 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130189 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украинская теннисистка не смогла победить в финале квалификации "Ролан Гаррос"

Украинская теннисистка не смогла победить в финале квалификации "Ролан Гаррос"

Киев  •  УНН

 • 8901 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Двести пятая ракетка мира из Украины Катарина Завацкий провела решающий матч за выход в основную сетку турнира Большого Шлема "Ролан Гаррос", сообщает УНН.

Первый сет матча с Джулией Гатто-Монтиконе вышел удачным для нашей спортсменки — три брейка и счет 6:4 в ее пользу. Однако в последующих партиях сильнее оказалась итальянка — 7:5, 6:3.

Отметим, что одной из возможных оппоненток итальянки по первому кругу основы является Екатерина Козлова из Николаева или Синякова, Гаспарян, Хон, Якупович, Кенин, Андрееску (22 сеяная), Касаткина (21), Звонарева, Зигемунд, Конта (26), Чжан Шуай , Кузнецова.

Напомним, что сразу с основной сетки соревнований стартуют наши Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.

Украинские Национальные Новости

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