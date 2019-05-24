Украинская теннисистка не смогла победить в финале квалификации "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Двести пятая ракетка мира из Украины Катарина Завацкий провела решающий матч за выход в основную сетку турнира Большого Шлема "Ролан Гаррос", сообщает УНН.
Первый сет матча с Джулией Гатто-Монтиконе вышел удачным для нашей спортсменки — три брейка и счет 6:4 в ее пользу. Однако в последующих партиях сильнее оказалась итальянка — 7:5, 6:3.
Отметим, что одной из возможных оппоненток итальянки по первому кругу основы является Екатерина Козлова из Николаева или Синякова, Гаспарян, Хон, Якупович, Кенин, Андрееску (22 сеяная), Касаткина (21), Звонарева, Зигемунд, Конта (26), Чжан Шуай , Кузнецова.
Напомним, что сразу с основной сетки соревнований стартуют наши Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.