Українська тенісистка не змогла перемогти у фіналі кваліфікації "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Двісті п’ята ракетка світу з України Катаріна Завацька провела вирішальний матч за вихід до основної сітки турніру Великого Шолому “Ролан Гаррос”, повідомляє УНН.
Перший сет матчу із Джулією Гатто-Монтіконе вийшов вдалим для нашої спортсменки — три брейки і рахунок 6:4 на її користь. Однак в наступних партіях сильнішою виявилася італійка — 7:5, 6:3.
Відзначимо, що однією із можливих опоненток італійки по першому колу основи є Катерина Козлова з Миколаєва або Синякова, Гаспарян, Хон, Якупович, Кенін, Андреєску (22 сіяна), Касаткіна (21), Звонарьова, Зігемунд, Конта (26), Чжан Шуай, Кузнєцова.
Нагадаємо, що одразу з основної сітки змагань стартуватимуть наші Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська і Катерина Козлова.