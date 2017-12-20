Украинская сторона в Минске возмутилась решением России о выходе из СЦКК

"Это решение значительно увеличивает риски эскалации конфликта и представляет угрозу безопасности СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО. Как сторона конфликта РФ несет полную ответственность за дальнейшее развитие ситуации и обеспечения безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ на неподконтрольной Украины части Донбасса. Украинская сторона продолжит свою работу в обычном формате, работая с СММ ОБСЕ", - написала Д.Олифер.

Она отметила, что украинская сторона в ходе переговоров выразила возмущение таким односторонним решением РФ.

"Мы и дальше будем делать все для безопасности персонала миссии", - подчеркнула Д.Олифер.

Напомним, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.