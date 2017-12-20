Украинская сторона в Минске возмутилась решением России о выходе из СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Самоустранение российской стороны от участия ее военных представителей в СЦКК увеличивает риски эскалации конфликта на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя в ТКГ по Донбассу Дарка Олифер, передает УНН.
"Это решение значительно увеличивает риски эскалации конфликта и представляет угрозу безопасности СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО. Как сторона конфликта РФ несет полную ответственность за дальнейшее развитие ситуации и обеспечения безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ на неподконтрольной Украины части Донбасса. Украинская сторона продолжит свою работу в обычном формате, работая с СММ ОБСЕ", - написала Д.Олифер.
Она отметила, что украинская сторона в ходе переговоров выразила возмущение таким односторонним решением РФ.
"Мы и дальше будем делать все для безопасности персонала миссии", - подчеркнула Д.Олифер.
Напомним, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.