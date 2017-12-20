Українська сторона в Мінську обурилась рішенням Росії про вихід із СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Самовідсторонення російської сторони від участі її військових представників у СЦКК збільшує ризики загострення конфлікту на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника у ТКГ щодо Донбасу Дарка Оліфер, передає УНН.
“Це рішення значно збільшує ризики ескалації конфлікту та становить загрозу безпеці СММ ОБСЄ на території ОРДЛО. Як сторона конфлікту РФ несе повну відповідальність за подальший розвиток ситуації та забезпечення безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ на непідконтрольній Україні частині Донбасу. Українська сторона продовжить свою роботу у звичному форматі, працюючи з СММ ОБСЄ”, — написала Д.Оліфер.
Вона зазначила, що українська сторона під час переговорів висловила обурення таким одностороннім рішенням РФ.
“Ми й надалі робитимемо все задля безпеки персоналу місії”, — наголосила Д.Оліфер.
Нагадаємо, російська сторона відкликала своїх представників з СЦКК 19 грудня.