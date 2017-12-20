Украинская сторона подтвердила стремление к прекращению огня с 23 декабря на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украинская сторона подтверждает стремление к прекращению огня с 00.00 часов 23 декабря на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя в ТКГ по Донбассу Дарка Олифер, передает УНН.
"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с грядущими рождественскими и новогодними праздниками и, пользуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами сторон, в частности, подтверждает их приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с полуночи 23 декабря 2017 по киевскому времени", - написала Олифер.
Напомним, как заявил представитель РФ в ТКГ, участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие на Донбассе с полуночи 23 декабря.