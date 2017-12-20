Українська сторона підтвердила прагнення до припинення вогню з 23 грудня на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Українська сторона підтверджує прагнення до припинення вогню з 00.00 годин 23 грудня на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника у ТКГ по Донбасу Дарка Оліфер, передає УНН.
“Тристороння контактна група, за участі представників ОРДЛО, підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою у зв’язку з прийдешніми різдвяними і новорічними святами та, користуючись раніше досягнутими домовленостями і зобов’язаннями сторін, зокрема, підтверджує їхню відданість дотриманню всеохоплюючого, сталого та безстрокового режиму припинення вогню, починаючи з опівночі 23 грудня 2017 року за київським часом”, — написала Оліфер.
Нагадаємо, як заявив представник РФ у ТКГ, учасники контактної групи з врегулювання ситуації на сході України домовилися встановити перемир'я на Донбасі з опівночі 23 грудня.