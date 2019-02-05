Украинская бегунья победила на соревнованиях во Франции

Выигрышное время украинки составило 7,32 с.

С беге на 400 метров произошло три финала. Лучшее время был показано в финале “2” и принадлежало оно украинке Татьяне Мельник (52,99 с). Анна Рыжикова финишировала второй в финале 1 (54,16 с), а Анастасия Брызгина (54,70 с) и Екатерина Клымюк (54,98 с) были второй и третьей в финале “3”.

Арина Демьянюк стала второй в беге на 1500 метров (4:18,41 мин). Анна Чубковцова финишировала третьей в беге на 60 метров с барьерами (8,17 с).

Добавим, что Кристина Гришутина с результатом 6,03 метра была четвертой по прыжкам в длину. Евгений Гуцол со временем 1:52,06 мин стал шестым в беге на 800 метров.

Как сообщал УНН, Стуй обновила персональный рекорд на “Бриллиантовой лиге”.