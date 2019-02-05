Украинская бегунья победила на соревнованиях во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Представительница Украины Кристина Стуй выиграла финал в беге на 60 метров на международных соревнованиях “Meeting Elite en salle de Mondeville” во Франции. Об этом сообщает ФЛАУ, передает УНН.
Выигрышное время украинки составило 7,32 с.
С беге на 400 метров произошло три финала. Лучшее время был показано в финале “2” и принадлежало оно украинке Татьяне Мельник (52,99 с). Анна Рыжикова финишировала второй в финале 1 (54,16 с), а Анастасия Брызгина (54,70 с) и Екатерина Клымюк (54,98 с) были второй и третьей в финале “3”.
Арина Демьянюк стала второй в беге на 1500 метров (4:18,41 мин). Анна Чубковцова финишировала третьей в беге на 60 метров с барьерами (8,17 с).
Добавим, что Кристина Гришутина с результатом 6,03 метра была четвертой по прыжкам в длину. Евгений Гуцол со временем 1:52,06 мин стал шестым в беге на 800 метров.
Как сообщал УНН, Стуй обновила персональный рекорд на “Бриллиантовой лиге”.