Українська спринтерка перемогла на змаганнях у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Представниця України Христина Стуй виграла фінал з бігу на 60 метрів на міжнародних змаганнях “Meeting Elite en salle de Mondeville” у Франції. Про це повідомляє ФЛАУ, передає УНН.
Виграшний час українки склав 7,32 с.
З бігу на 400 метрів відбулося три фінали. Найкращий час був показаний у фіналі “2” і належав він українці Тетяні Мельник (52,99 с). Анна Рижикова фінішувала другою у фіналі 1 (54,16 с), а Анастасія Бризгіна (54,70 с) і Катерина Климюк (54,98 с) були другою і третьою у фіналі “3”.
Орися Дем’янюк стала другою з бігу на 1500 метрів (4:18,41 хв). Анна Чубковцова фінішувала третьою з бігу на 60 метрів з бар’єрами (8,17 с).
Додамо, що Христина Гришутина з результатом 6,03 метри була четвертою зі стрибків у довжину. Євген Гуцол з часом 1:52,06 хв став шостим з бігу на 800 метрів.
Як повідомляв УНН, Стуй оновила персональний рекорд на “Діамантовій лізі”.