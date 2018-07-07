Українка з персональним рекордом стала призеркою забігу "Діамантової ліги"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. 30-річна іванофранківка Христина Стуй повторила особистий рекорд з бігу на 100 метрів, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.
У забігу В на етапі “Діамантової ліги” у Лозанні Стуй показала час 11,22 с і фінішувала з ним третьою. Найшвидшою була німкеня Гіна Люкенкемпер (11,07 с). Основний, “діамантовий”, забіг виграла Марі Жозе Та Лу з Кот д’Івуару (10,90 с).
Нагадаємо, що Стуй не було рівних на змаганнях у Франції.
Як повідомлялося раніше, на етапі “Діамантової ліги” у Парижі скарбничка “жовто-блакитних” поповнилася двома медалями.