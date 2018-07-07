Украинка с персональным рекордом стала призером забега "Бриллиантовой лиги"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. 30-летняя иванофранкивка Кристина Стуй повторила личный рекорд в беге на 100 метров, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.
В забеге В на этапе “Бриллиантовой лиги” в Лозанне Стуй показала время 11,22 с и финишировала с ним третьей. Быстрой была немка Гина Люкенкемпер (11,07 с). Основной, “бриллиантовый”, забег выиграла Мари Жозе Но Лу из Кот д’Ивуара (10,90 с).
Напомним, что Стуй не было равных на соревнованиях во Франции.
Как сообщалось ранее, на этапе “Бриллиантовой лиги” в Париже копилка “желто-синих” пополнилась двумя медалями.