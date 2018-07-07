Украинка с персональным рекордом стала призером забега "Бриллиантовой лиги"

В забеге В на этапе “Бриллиантовой лиги” в Лозанне Стуй показала время 11,22 с и финишировала с ним третьей. Быстрой была немка Гина Люкенкемпер (11,07 с). Основной, “бриллиантовый”, забег выиграла Мари Жозе Но Лу из Кот д’Ивуара (10,90 с).

Напомним, что Стуй не было равных на соревнованиях во Франции.

Как сообщалось ранее, на этапе “Бриллиантовой лиги” в Париже копилка “желто-синих” пополнилась двумя медалями.