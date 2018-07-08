Украинская писательница Малярчук получила премию в Австрии

"Победителем премии Ингеборг Бахман 2018 года стал Таня Малярчук", - говорится в сообщении.

Писательница получила премию за книгу, написанную на немецком языке, "Лягушки в море". В ней, в частности, поднимаются такие темы, как отсутствие интереса молодого поколения к своим старшим родственникам, проблемы социального неравенства.

Отметим, премия Ингеборг Бахманн была основана в 1977 году на честь одной из самых знаменитых австрийских писательниц. Ее победитель получит приз в размере 25 тыс. евро.

Как сообщал УНН, международную Букеровскую премию получила писательница с украинскими корнями.