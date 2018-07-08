Украинская писательница Малярчук получила премию в Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Украинская писательница Таня Малярчук получила премию Ингеборг Бахман, одну из главных в немецкоязычной литературе. Об этом говорится на сайте премии, передает УНН.
"Победителем премии Ингеборг Бахман 2018 года стал Таня Малярчук", - говорится в сообщении.
Писательница получила премию за книгу, написанную на немецком языке, "Лягушки в море". В ней, в частности, поднимаются такие темы, как отсутствие интереса молодого поколения к своим старшим родственникам, проблемы социального неравенства.
Отметим, премия Ингеборг Бахманн была основана в 1977 году на честь одной из самых знаменитых австрийских писательниц. Ее победитель получит приз в размере 25 тыс. евро.
Как сообщал УНН, международную Букеровскую премию получила писательница с украинскими корнями.