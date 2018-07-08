Українська письменниця Малярчук здобула премію в Австрії

“Переможцем премії Бахман 2018 року стала Таня Малярчук”, — йдеться в повідомленні.

Письменниця отримала премію за книжку, написану німецькою мовою, “Жаби в морі”. У ній, зокрема, порушуються такі теми, відсутність інтересу молодого покоління до своїх старших родичів, проблеми соціальної нерівності.

Зазначимо, премія Інгеборг Бахманн заснована 1977 року на честь однієї із найзнаменитіших австрійських письменниць. Її переможець отримає приз у розмірі 25 тис. євро.

Як повідомляв УНН, міжнародну Букерівську премію отримала письменниця з українським корінням.