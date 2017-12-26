Украинская молодежь больше всего боится войны и коррупции - исследование

В частности, украинской молодежи было предложено высказать свои опасения или беспокойство по нескольким параметрам.

Перечень этих параметров включал: физическое насилие, грабежи, серьезные заболевания, безработицу, теракт, войну в регионе или в мире, загрязнение природы и изменение климата, рост бедности в обществе, приток мигрантов и беженцев, социальную несправедливость и коррупцию.

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"Согласно результатам опроса, украинская молодежь больше проникается коррупцией, ведь 37% респондентов подтвердили высокий уровень обеспокоенности.

Следующими важными факторами являются война в регионе или в мире (36%), серьезные заболевания (34%), а также социальная несправедливость и безработица (по 32%).

Если сравнить параметры, украинская молодежь меньше опасается притока иммигрантов и беженцев (38% респондентов отметили, что это совсем их не беспокоит), физического насилия (29%) и терактов (27%).

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С другой стороны, респонденты-женщины демонстрируют более высокий уровень обеспокоенности, чем мужчины, в каждом случае, но разница особенно заметна в таких аспектах, как физическое насилие и грабежи", - говорится в отчете исследования.

Кроме того результаты опроса также показывают, что страхи по коррупции и войны доминируют во всех регионах. Важнейшим источником беспокойства в Киеве, а также в западных и восточных регионах Украины есть война, тогда как в Северной, Центральной и Южной Украине доминирует коррупция. К тому же, молодые украинцы на Востоке Украины обычно больше боятся физического насилия и грабежа, тогда как их сверстники с севера страны демонстрируют низкий уровень беспокойства относительно этих двух параметров.

В исследование также отметили, что безработица также является источником беспокойства во всех регионах Украины, но его больше всего опасаются в Киеве (39%) и Восточной (39%) части Украины. То же самое касается терактов.

Столица "доминирует" среди других регионов Украины в контексте страха перед войной, загрязнением природы и изменением климата, ростом бедности в обществе, притоком иммигрантов и беженцев, а также социальной несправедливостью. Молодежь из Киева, вместе со сверстниками из центральной и южной частей Украины, обычно демонстрирует большую обеспокоенность коррупции, тогда как украинцы из Восточных и Западных регионов выражают меньше опасений о коррупции, чем жители всех других частей Украины.

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Однако больше половины украинской молодежи выражает оптимизм относительно будущего страны, а 58% считают, что будущее украинского общества в целом выглядит лучше, чем текущая ситуация. Вместе с тем, каждый пятый молодой украинец (20%) считает, что ситуация останется неизменной, тогда как 5% респондентов ожидают ухудшения.

Северная Украина остается наиболее оптимистичной: 76% молодежи ожидают улучшения и лишь 1% - ухудшение будущего страны. С другой стороны, украинская молодежь с Востока и Юга является наиболее пессимистичной: в Восточном регионе только 30% ожидают улучшения, а 45% ожидают или ухудшения, или сохранение статус-кво, тогда как на юге 46% ожидают улучшения, а 31% выбирают пессимистические варианты.

Также ожидания по улучшению экономики ниже, чем уровень общего оптимизма. Так, 37% респондентов ожидают, что экономическая ситуация в Украине улучшится в ближайшие 10 лет, тогда как каждый десятый респондент (9%) ожидает ухудшения.

Киев остается относительно наиболее оптимистичным: почти половина молодежи (48%) ожидает улучшения, и только 7% ожидают ухудшения экономической ситуации. Восточная часть Украины является наименее оптимистичной: каждый четвертый молодой украинец (25%) ожидает улучшения экономической ситуации, а 16% ожидают ухудшения.

Отметим, что результаты этого исследования составлялись по количественному опросу 2000 респондентов (от 14 до 29 лет), и из четырех региональных фокус-групп и обзора литературы, который позволил составить настроения украинской молодежи в общеевропейский контекст.