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Українська молодь найбільше боїться війни і корупції - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН.  Українська молодь найбільше боїться корупції в країні (37% опитуваних), війни (36%) та серйозних хвороб (34%). Про це йдеться в дослідженні німецького Фонду імені Фрідріха Еберта (Friedrich Ebert) і Центру Нова Європа спільно з соціологічною компанією GfK Ukraine, передає УНН.

Українська молодь найбільше боїться війни і корупції - дослідження

Зокрема, українській молоді було запропоновано висловити свої побоювання або занепокоєння щодо кількох параметрів.

Перелік цих параметрів включав: фізичне насильство, пограбування, серйозне захворювання, безробіття, теракт, війну в регіоні або у світі, забруднення природи та зміна клімату, зростання бідності в суспільстві, приплив мігрантів і біженців, соціальну несправедливість та корупцію.

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"Відповідно до результатів опитування, українська молодь найбільше переймається корупцією, адже 37% респондентів підтвердили високий рівень стурбованості.

Наступними важливими чинниками є війна в регіоні або у світі (36%), серйозні захворювання (34%), а також соціальна несправедливість і безробіття (по 32%).

Якщо порівняти різні параметри, українська молодь найменше побоюється припливу іммігрантів та біженців (38% респондентів зазначили, що це зовсім їх не турбує), фізичного насильства (29%) та терактів (27%).

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З іншого боку, респонденти-жінки демонструють вищий рівень стурбованості, ніж чоловіки, у кожному випадку, але різниця є особливо помітною у таких аспектах, як фізичне насильство та пограбування," - йдеться в звіті дослідження.

Крім того результати опитування також доводять, що страхи щодо корупції та війни домінують у всіх регіонах. Найважливішим джерелом занепокоєння у Києві, а також у західних та східних регіонах України є війна, тоді як у Північній, Центральній та Південній Україні домінує корупція. До того ж, молоді українці на Сході України зазвичай більше бояться фізичного насильства та пограбування, тоді як їхні однолітки з півночі країни демонструють найнижчий рівень занепокоєння щодо цих двох параметрів.

У дослідження також зазначили, що безробіття також є джерелом занепокоєння у всіх регіонах України, але його найбільше побоюються у Києві (39%) та Східній (39%) частині України. Те ж саме стосується терактів.

 

Столиця "домінує" серед інших регіонів України у контексті страху перед війною, забрудненням природи та зміною клімату, зростанням бідності в суспільстві, припливом іммігрантів та біженців, а також соціальною несправедливістю. Молодь з Києва, разом з однолітками з центральної та південної частин України, зазвичай демонструє більшу стурбованість щодо корупції, тоді як українці зі Східних та Західних регіонів висловлюють менше побоювань щодо корупції, ніж мешканці всіх інших частин України.

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Проте більше половини української молоді висловлює оптимізм щодо майбутнього країни, а 58% вважають, що майбутнє українського суспільства в цілому виглядає краще, ніж поточна ситуація. Разом з тим, кожен п’ятий молодий українець (20%) вважає, що ситуація залишиться незмінною, тоді як 5% респондентів очікують погіршення.

Північна Україна залишається найбільш оптимістичною: 76% молоді очікують поліпшення і лише 1% — погіршення майбутнього країни. З іншого боку, українська молодь зі Сходу та Півдня є найбільш песимістичною: у Східному регіоні лише 30% очікують поліпшення, а 45% очікують або погіршення, або збереження статус-кво, тоді як на Півдні 46% очікують поліпшення, а 31% обирають песимістичні варіанти.

Також очікування щодо поліпшення економіки є нижчими, ніж рівень загального оптимізму. Так, 37% респондентів очікують, що економічна ситуація в Україні поліпшиться у найближчі 10 років, тоді як кожен десятий респондент (9%) очікує погіршення.

Київ залишається відносно найбільш оптимістичним: майже половина молоді (48%) очікує поліпшення, і лише 7% очікують погіршення економічної ситуації. Східна частина України є найменш оптимістичною: кожен четвертий молодий українець (25%) очікує поліпшення економічної ситуації, а 16% очікують погіршення.

Зазначимо, що результати цього дослідження складались і з кількісного опитування 2000 респондентів (від 14 до 29 років), і з чотирьох регіональних фокус-груп, і з огляду літератури, який дозволив поставити настрої української молоді у загальноєвропейський контекст.

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