Украинская легкоатлетка победила на забеге в Словакии

Плотицина преодолела дистанцию 100 метров с барьерами за 13,15 секунд. Такое же время показала американка Кенделл Уильямс, однако согласно фотофинишу украинка была на тысячные доли секунды впереди.



Елена Колесниченко финишировала пятой в беге на 400 метров с барьерами (56,77 с). Такое же место занял Александр Ничипорчук по метанию копья (71,78 м).



Кроме того, в соревнованиях по прыжкам в высоту Олег Дорощук с результатом 2,10 метров стал девятым.



Как сообщал УНН, в прошлом году Плотицина выигрывала не одни соревнования во Франции.