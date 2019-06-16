Українська легкоатлетка тріумфувала на забігу в Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. 32-річна Анна Плотіцина перемогла на змаганнях "P-T-Smiting", які приймав Шаморін (Словаччина), передає УНН з посиланням на ФЛАУ.
Плотіцина подолала дистанцію 100 метрів з бар’єрами за 13,15 секунд. Такий же час показала американка Кенделл Вілльямс, проте згідно з фотофінішем українка була на тисячні долі секунди попереду.
Олена Колесниченко фінішувала п’ятою з бігу на 400 метрів з бар’єрами (56,77 с). Таку ж сходинку посів Олександр Ничипорчук з метання списа (71,78 м).
Крім того, у змаганнях зі стрибків у висоту Олег Дорощук з результатом 2,10 метрів став дев’ятим.
Як повідомляв УНН, минулого року Плотіцина вигравала не одні змагання у Франції.