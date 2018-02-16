Украинская легкоатлетка Плотицина победила на турнире во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украинская спортсменка Анна Плотицина выиграла международные легкоатлетические соревнования в Льевен (Франция), сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.
Украинка в беге преодолела дистанцию 60 метров с барьерами с лучшим результатом нынешнего сезона - 8,02 с.
В финал в беге на 60 метров с барьерами также вышла наша Анна Чубковцова. Ее время - 8,39 с, и она восьмая.
В этой же дисциплине, но в соревнованиях мужчин Артем Шаматрин с результатом 7,84 с финишировал пятым.
Отметим, что в секторе для прыжков с шестом Марина Килипко была пятой (4,30 м), а Ольга Ляхова была седьмой в беге на 800 метров (2:03,83 мин).
Напомним, что в начале февраля Плотицина также выигрывала забег, проходивший во Франции.