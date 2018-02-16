Українська легкоатлетка Плотіцина тріумфувала на турнірі у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Українська спортсменка Анна Плотіцина виграла міжнародні легкоатлетичні змагання у Льєвені (Франція), повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.
Українка у бігу подолала дистанцію 60 метрів з бар’єрами з найкращим результатом нинішнього сезону – 8,02 с.
До фіналу з бігу на 60 метрів з бар’єрами також вийшла наша Ганна Чубковцова. Її час – 8,39 с, і вона восьма.
У цій же дисципліні, але в змаганнях чоловіків Артем Шаматрин з результатом 7,84 с фінішував п’ятим.
Зазначимо, що у секторі для стрибків з жердиною Марина Килипко була п’ятою (4,30 м), а Ольга Ляхова була сьомою з бігу на 800 метрів (2:03,83 хв).
Нагадаємо, що на початку лютого Плотіцина також вигравала забіг, що проходив у Франції.