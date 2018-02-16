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Українська легкоатлетка Плотіцина тріумфувала на турнірі у Франції

Українська легкоатлетка Плотіцина тріумфувала на турнірі у Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Українська спортсменка Анна Плотіцина виграла міжнародні легкоатлетичні змагання у Льєвені (Франція), повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.

Українка у бігу подолала дистанцію 60 метрів з бар’єрами з найкращим результатом нинішнього сезону – 8,02 с.

До фіналу з бігу на 60 метрів з бар’єрами також вийшла наша Ганна Чубковцова. Її час – 8,39 с, і вона восьма.

У цій же дисципліні, але в змаганнях чоловіків Артем Шаматрин з результатом 7,84 с фінішував п’ятим.

Зазначимо, що у секторі для стрибків з жердиною Марина Килипко була п’ятою (4,30 м), а Ольга Ляхова була сьомою з бігу на 800 метрів (2:03,83 хв).

Нагадаємо, що на початку лютого Плотіцина також вигравала забіг, що проходив у Франції. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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