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Украинская компания сотрудничает с национальной атомной компанией Казахстана в сфере уранодобычи - эксперт

Киев • УНН

 • 12581 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Научный потенциал страны в развитии тех или иных отраслей очень важен. На сегодняшний день это, прежде всего, касается насущной проблемы максимального обеспечения Украины собственными ресурсами энергоносителей. Если речь о частных компаниях, то они уделяют научному потенциалу значительное внимание. Так, отечественная компания "Атомные энергетические системы Украины" (АЕСУ) имеет тесную технологическое и научное сотрудничество с Институтом геологических наук НАН Украины и Национальной атомной компанией Республики Казахстан. Об этом в комментарии УНН рассказала эксперт, доктор геологических наук Анна Калашник.

По словам эксперта, в связи с недоступностью для эксплуатации большей части месторождений каменного угля на востоке Украины, а также недостаточной обеспеченностью отечественным газом, национальная, энергетическая и экономическая безопасность Украины зависит от наращивания запасов и разработки стратегически важных полезных ископаемых, к которым относится и уран.

"Научный потенциал очень важен для каждой страны без всякого сомнения, так как он определяет эффективность развития государства, его экономику и вообще будущее.

Что касается деятельности частных компаний в сфере геологоразведки стратегических полезных ископаемых, то, например, я кое-что знаю о компании "Атомные энергетические системы Украины" (украинская компания, которая получила согласование областных советов на проведение геологоразведочных и опытно-промышленных работ на ряде месторождений урана - ред .). Это наше предприятие, сотрудничает с "НАК" Казатомпром "(Национальная атомная компания Республики Казахстан - ред.) И развивается за счет частных инвестиций. Насколько мне известно, в АЕСУ сформирован профессиональный коллектив специалистов-уранщиков, технологов и представителей научной среды геологического направления.

Данная компания также тесно сотрудничает и с Институтом геологических наук Национальной академии наук Украины.

Что касается "НАК" Казатомпром ", о которой я уже отметила, то это очень мощная компания, которая занимает лидирующие позиции в мире в плане добычи урана, в первую очередь, методом подземного выщелачивания и имеет целый ряд собственных технологических инноваций от сферы эксплуатации месторождений урана так называемого "песчаникового" типа до технологической цепи получения ядерного топлива для АЭС. По сути, урановая отрасль приносит значительные прибыли Казахстану. Они сотрудничают в этой области с передовыми компаниями Канады, США, Австралии, Франции и так далее ", - рассказала она.

Эксперт добавила, что АЕСУ имеют и собственные научные наработки в области уранодобычи, которые позволяют существенно повысить эффективность процесса подземного выщелачивания, "поэтому их сотрудничество с" НАК "Казатомпром", несомненно, имеет значительные перспективы ".

Напомним, из-за кризиса отрасли украинские геологи работают только на 30-40%  своего рабочего времени.

Также напомним, ситуация с подготовкой геологов в Украине критическая.

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