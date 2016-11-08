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Українська компанія співпрацює з національної атомною компанією Казахстану у сфері урановидобутку — експерт

Українська компанія співпрацює з національної атомною компанією Казахстану у сфері урановидобутку — експерт

Київ • УНН

 • 12581 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Науковий потенціал країни у розвитку тих чи інших галузей дуже важливий. На сьогоднішній день це, перш за все, стосується нагальної проблеми максимального забезпечення України власними ресурсами енергоносіїв. Якщо мова про приватні компанії, то вони приділяють науковому потенціалу значну увагу. Так, вітчизняна компанія “Атомні енергетичні системи України” (АЕСУ) має тісну технологічну і наукову співпрацю з Інститутом геологічних наук НАН України та Національною атомною компанією Республіки Казахстан. Про це у коментарі УНН розповіла експерт, доктор геологічних наук Анна Калашник.

За словами експерта, у зв’язку з недоступністю для експлуатації більшої частини родовищ кам’яного вугілля на сході України, а також недостатньою забезпеченістю вітчизняним газом, національна, енергетична та економічна безпека України залежить від нарощування запасів і розробки стратегічно важливих корисних копалин, до яких належить і уран.

“Науковий потенціал дуже важливий для кожної країни без жодного сумніву, так як він визначає ефективність розвитку держави, її економіку і взагалі майбутнє.

Що стосується діяльності приватних компаній у сфері геологорозвідки стратегічних корисних копалин, то, наприклад, я дещо знаю про компанію “Атомні енергетичні системи Україна” (українська компанія, яка отримала погодження обласних рад на проведення геологорозвідувальних та дослідно-промислових робіт на низці родовищ урану — ред.). Це наше підприємство, співпрацює з “НАК “Казатомпром” (Національна атомна компанія Республіки Казахстану — ред.) та розвивається за рахунок приватних інвестицій. Наскільки мені відомо, у АЕСУ сформований професійний колектив фахівців-уранщиків, технологів та представників наукового середовища геологічного напрямку.

Дана компанія також тісно співпрацює і з Інститутом геологічних наук Національної академії наук України.

Що стосується “НАК „Казатомпром“, про яку я вже зазначила, то це дуже потужна компанія, яка займає лідируючі позиції у світі в плані видобутку урану, в першу чергу, методом підземного вилуговування і має цілий ряд власних технологічних інновацій від сфери експлуатації родовищ урану так званого „пісковикового“ типу до технологічного ланцюга отримання ядерного палива для АЕС. По суті, уранова галузь приносить значні прибутки Казахстану. Вони співпрацюють у цій галузі з передовими компаніями Канади, США, Австралії, Франції і так далі”, — розповіла вона.

Експерт додала, що АЕСУ мають і власні наукові напрацювання в галузі урановидобування, які дозволяють суттєво підвищити ефективність процесу підземного вилуговування, “а тому їх співпраця з “НАК „Казатомпром“, без сумнівів, має значні перспективи”.

Нагадаємо, через кризу галузі українські геологи працюють лише на 30-40% cвого робочого часу.

Також нагадаємо, ситуація з підготовкою геологів в Україні критична.

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