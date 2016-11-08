Українська компанія співпрацює з національної атомною компанією Казахстану у сфері урановидобутку — експерт

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Науковий потенціал країни у розвитку тих чи інших галузей дуже важливий. На сьогоднішній день це, перш за все, стосується нагальної проблеми максимального забезпечення України власними ресурсами енергоносіїв. Якщо мова про приватні компанії, то вони приділяють науковому потенціалу значну увагу. Так, вітчизняна компанія “Атомні енергетичні системи України” (АЕСУ) має тісну технологічну і наукову співпрацю з Інститутом геологічних наук НАН України та Національною атомною компанією Республіки Казахстан. Про це у коментарі УНН розповіла експерт, доктор геологічних наук Анна Калашник.