Чаус про атаку рф на Чернігів: кілька ракет були з касетною частиною
Київ • УНН
Окупанти випустили три ракети "Іскандер-М" по Чернігову з інтервалом 15 хвилин, частина з касетними боєприпасами. Внаслідок атаки одна людина загинула, четверо поранені, пошкоджено приватні будинки.
Кілька ракет, які запустила рф по Чернігову, були з касетною частиною, тому можуть ще лишатися небезпечні нерозірвані елементи. Зранку на місці події будуть працювати піротехніки. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону, пише УНН.
"За результатами ракетного обстрілу росіян - це були три ракети, попередньо "Іскандер-М", кожна з інтервалом 15 хв", - сказав Чаус.
За його словами, пошуково-рятувальна операція триває, можливо там ще є потерпілі.
"Зранку, коли буде світла пора там обов'язково будуть працювати піротехніки, тому що кілька ракет були з касетною частиною, відповідно можуть ще лишатися небезпечні нерозірвані елементи", - розповів Чаус.
Доповнення
Через російський удар по Чернігову відомо про одну загиблу людину та чотирьох поранених. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень житлові будинки у приватному секторі.