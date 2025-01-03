Чаус об атаке рф на Чернигов: несколько ракет были с кассетной частью
Киев • УНН
Оккупанты выпустили три ракеты "Искандер-М" по Чернигову с интервалом 15 минут, часть с кассетными боеприпасами. В результате атаки один человек погиб, четверо ранены, повреждены частные дома.
Несколько ракет, которые запустила рф по Чернигову, были с кассетной частью, поэтому могут еще оставаться опасные неразорвавшиеся элементы. Утром на месте события будут работать пиротехники. Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона, пишет УНН.
"По результатам ракетного обстрела россиян - это были три ракеты, предварительно "Искандер-М", каждая с интервалом 15 мин", - сказал Чаус.
По его словам, поисково-спасательная операция продолжается, возможно там еще есть пострадавшие.
"Утром, когда будет светлая пора там обязательно будут работать пиротехники, потому что несколько ракет были с кассетной частью, соответственно могут еще оставаться опасные неразорвавшиеся элементы", - рассказал Чаус.
Дополнение
Из-за российского удара по Чернигову известно об одном погибшем человеке и четырех раненых. В результате атаки получили повреждения жилые дома в частном секторе.