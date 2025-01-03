Чаус об атаке рф на Чернигов: несколько ракет были с кассетной частью

Несколько ракет, которые запустила рф по Чернигову, были с кассетной частью, поэтому могут еще оставаться опасные неразорвавшиеся элементы. Утром на месте события будут работать пиротехники. Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона, пишет УНН.

"По результатам ракетного обстрела россиян - это были три ракеты, предварительно "Искандер-М", каждая с интервалом 15 мин", - сказал Чаус.

По его словам, поисково-спасательная операция продолжается, возможно там еще есть пострадавшие.

"Утром, когда будет светлая пора там обязательно будут работать пиротехники, потому что несколько ракет были с кассетной частью, соответственно могут еще оставаться опасные неразорвавшиеся элементы", - рассказал Чаус.

Дополнение

Из-за российского удара по Чернигову известно об одном погибшем человеке и четырех раненых. В результате атаки получили повреждения жилые дома в частном секторе.