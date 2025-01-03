Наслідки "новорічних" вітань рф: глава МЗС Литви показав наслідки обстрілу почесного консульства у Херсоні

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис показав наслідки обстрілів - новорічних "привітань" росії - литовського почесного консульства у Херсоні, передає УНН.

"Це наслідки в почесному консульстві Литви в Херсоні після новорічних "привітань" росії", - написав Будрис у соцмережі Х.

За його словами, така жорстокість і руйнування повинні припинитись.

"Ми маємо забезпечити Україні більше протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних для перемоги", - резюмував глава МЗС Литви.

Кількість атак на Херсонщину зросла у півтора раза – понад 218 тисяч снарядів за рік