Наслідки "новорічних" вітань рф: глава МЗС Литви показав наслідки обстрілу почесного консульства у Херсоні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис показав руйнування почесного консульства Литви в Херсоні після новорічних атак рф. Він закликав надати Україні більше засобів ППО для захисту.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис показав наслідки обстрілів - новорічних "привітань" росії - литовського почесного консульства у Херсоні, передає УНН.
"Це наслідки в почесному консульстві Литви в Херсоні після новорічних "привітань" росії", - написав Будрис у соцмережі Х.
За його словами, така жорстокість і руйнування повинні припинитись.
"Ми маємо забезпечити Україні більше протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних для перемоги", - резюмував глава МЗС Литви.
Кількість атак на Херсонщину зросла у півтора раза – понад 218 тисяч снарядів за рік03.01.25, 16:39 • 25140 переглядiв