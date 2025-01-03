Последствия "новогодних" поздравлений рф: глава МИД Литвы показал последствия обстрела почетного консульства в Херсоне

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис показал последствия обстрелов - новогодних "поздравлений" россии - литовского почетного консульства в Херсоне, передает УНН.

"Это последствия в почетном консульстве Литвы в Херсоне после новогодних "поздравлений" россии", - написал Будрис в соцсети Х.

По его словам, такая жестокость и разрушения должны прекратиться.

"Мы должны обеспечить Украине больше противовоздушной обороны и других возможностей, необходимых для победы", - резюмировал глава МИД Литвы.

Количество атак на Херсонщину выросло в полтора раза - более 218 тысяч снарядов за год