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Последствия "новогодних" поздравлений рф: глава МИД Литвы показал последствия обстрела почетного консульства в Херсоне

Последствия "новогодних" поздравлений рф: глава МИД Литвы показал последствия обстрела почетного консульства в Херсоне

Киев  •  УНН

 • 3330 просмотра

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Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис показал разрушение почетного консульства Литвы в Херсоне после новогодних атак рф. Он призвал предоставить Украине больше средств ПВО для защиты.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис показал последствия обстрелов - новогодних "поздравлений" россии - литовского почетного консульства в Херсоне, передает УНН.

"Это последствия в почетном консульстве Литвы в Херсоне после новогодних "поздравлений" россии", - написал Будрис в соцсети Х.

По его словам, такая жестокость и разрушения должны прекратиться.

"Мы должны обеспечить Украине больше противовоздушной обороны и других возможностей, необходимых для победы", - резюмировал глава МИД Литвы.

Количество атак на Херсонщину выросло в полтора раза - более 218 тысяч снарядов за год3 янв. 2025, 14:39 • 16468 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
litvaЛитва
khersonХерсон