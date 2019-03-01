Украинская киберспортивная команда пробилась в полуфинал международных соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Украинский коллектив "NAVI" вышел победителем из четвертьфинального противостояния международных соревнований по "Counter-Strike" - "IEM Katowice Major", сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт команды.
В четвертьфинале игроки "NAVI" встретились с "FaZe Clan" и преодолели европейский коллектив со счетом 2:0.
Лучшими в составе украинцев стал Денис Шарипов с показателем 46 убийств и 27 смертей (1,49 рейтинг), Егор Васильев - 41/28 (1,25) и Даниил Тесленко - 28/32 (1,05).
Отмечено, что в полуфинале "IEM Katowice 2019" "NAVI" встретится с финским коллективом "ENCE". Матч начнется 2 марта и пройдет в формате "best of 3".
Отметим, что в "IEM Katowice Major" соревнуются 24 команды, которые разыгрывают 1 млн долл. Украинская команда за выход в 1/2 уже гарантировала себе 70 тыс. долл.
Как сообщал УНН, "NAVI" выигрывали мировые соревнования "Blast Pro Series Copenhagen 2018 по Counter-Strike: Global Offensive".