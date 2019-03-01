Українська кіберспортивна команда пробилася до півфіналу міжнародних змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Український колектив "NAVI" вийшов переможцем з чвертьфінального протистояння міжнародних змагань з "Counter-Strike" – "IEM Katowice Major", повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт команди.
У чвертьфіналі гравці "NAVI" зустрілися з "FaZe Clan" і здолали європейський колектив з рахунком 2:0.
Найкращими у складі українців став Денис Шаріпов з показником 46 вбивств і 27 смертей (1,49 рейтинг), Єгор Васильєв – 41/28 (1,25) та Данило Тесленко – 28/32 (1,05).
Зазначено, що у півфіналі "IEM Katowice 2019" "NAVI" зустрінеться з фінським колективом "ENCE". Матч розпочнеться 2 березня і пройде у форматі "best of 3".
Зауважимо, що в "IEM Katowice Major" змагаються 24 команди, які розігрують 1 млн дол. Українська команда за вихід в 1/2 вже гарантувала собі 70 тис. дол.
Як повідомляв УНН, "NAVI" вигравали світові змагання "Blast Pro Series Copenhagen 2018 з Counter-Strike: Global Offensive".