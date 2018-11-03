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Українська команда NAVI виграла світові змагання з Counter-Strike

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українська команда з кіберспорту NAVI (Natus Vincere) виграла світові змагання Blast Pro Series Copenhagen 2018 з Counter-Strike: Global Offensive та отримала грошову винагороду у розмірі 125 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт команди.

На змаганнях, які пройшли у Копенгагені, з п’яти поєдинків NAVI програла лише один, завдяки чому вийшла у гранд-фінал чемпіонату. Українці перемогли шведів з команди Ninjas in Pyjamas (“Ніндзя у піжамах”).

Окрім 125 тисяч доларів, член української команди Олександр Костильов був визнаний найкращим гравцем турніру. Як додала сама команда, далі вони братимуть участь у світових змаганнях у Чикаго, які стартують 6 листопада. Призовий фонд американського турніру складе 250 тисяч доларів.

NAVI є найбільш успішнішою командою України з кіберспорту. Вони приймають участь у міжнародних турнірах з таких відеоігор як Dota 2, Counter-Strike, FIFA, StarCraft II, World of Tanks, League of Legends. Зокрема, у 2011 році команда виграла приз мільйон доларів у грі Dota 2.

Як повідомляв УНН, у липні команда українських геймерів перемогла на міжнародному турнірі з Counter-Strike: Global Offensive.

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