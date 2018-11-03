Українська команда NAVI виграла світові змагання з Counter-Strike

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українська команда з кіберспорту NAVI (Natus Vincere) виграла світові змагання Blast Pro Series Copenhagen 2018 з Counter-Strike: Global Offensive та отримала грошову винагороду у розмірі 125 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт команди.