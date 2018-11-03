Украинская команда NAVI выиграла мировые соревнования по Counter-Strike

На соревнованиях, которые прошли в Копенгагене, из пяти поединков NAVI проиграла лишь один, благодаря чему вышла в гранд-финал чемпионата. Украинцы победили шведов из команды Ninjas in Pyjamas (“Ниндзя в пижамах”).

Кроме 125 тысяч долларов, член украинской команды Александр Костылев был признан лучшим игроком турнира. Как добавила сама команда, дальше они будут участвовать в мировых соревнованиях в Чикаго, которые стартуют 6 ноября. Призовой фонд американского турнира составит 250 тысяч долларов.

NAVI является наиболее успешной командой Украины по киберспорту. Они принимают участие в международных турнирах из таких видеоигр как Dota 2, Counter-Strike, FIFA, StarCraft II, World of Tanks, League of Legends. В частности, в 2011 году команда выиграла приз миллион долларов в игре Dota 2.

Как сообщал УНН, в июле команда украинских геймеров победила на международном турнире по Counter-Strike: Global Offensive.