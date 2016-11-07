Украинская гимнастка К.Пограничная получила четыре "золота" на турнире в Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В городе Гент (Бельгия) прошли финалы в отдельных видах на турнире Happy Cup 2016. Украину на соревнованиях представляла финалистка юниорского чемпионата Европы Кристина Пограничная, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГУ.
Украинка справилась в финалах со всеми тремя предметами и получила высокие оценки: обруч - 15,850, мяч - 15,950, булавы - 15,950, завоевав три золотые награды.
Кроме того, украинка выиграла "золото" и в многоборье.
Таким образом, К.Пограничная завоевала все возможные золотые медали турнира.
Напомним, в этом году украинка становилась призером различных международных турниров в Италии, Греции, Польше.