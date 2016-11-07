Украинская гимнастка К.Пограничная получила четыре "золота" на турнире в Бельгии

Украинка справилась в финалах со всеми тремя предметами и получила высокие оценки: обруч - 15,850, мяч - 15,950, булавы - 15,950, завоевав три золотые награды.

Кроме того, украинка выиграла "золото" и в многоборье.

Таким образом, К.Пограничная завоевала все возможные золотые медали турнира.

Напомним, в этом году украинка становилась призером различных международных турниров в Италии, Греции, Польше.