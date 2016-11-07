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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Українська гімнастка Х.Погранична здобула чотири "золота" на турнірі в Бельгії

Українська гімнастка Х.Погранична здобула чотири "золота" на турнірі в Бельгії

Київ • УНН

 • 10995 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У місті Гент (Бельгія) пройшли фінали в окремих видах на турнірі Happy Cup 2016. Україну на змаганнях представляла фіналістка юніорського чемпіонату Європи Христина Погранична, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФГУ.

Українка впоралася у фіналах з усіма трьома предметами та отримала високі оцінки: обруч – 15,850, м'яч – 15,950, булави – 15,950, завоювавши три золоті нагороди.

Окрім того, українка виграла "золото" і в багатоборстві.

Таким чином, Х.Погранична завоювала всі можливі золоті медалі турніру.

Нагадаємо, цього року українка ставала призеркою різноманітних міжнародних турнірів в Італії, Греції, Польщі.

Українські Національні Новини

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