Українська гімнастка Х.Погранична здобула чотири "золота" на турнірі в Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У місті Гент (Бельгія) пройшли фінали в окремих видах на турнірі Happy Cup 2016. Україну на змаганнях представляла фіналістка юніорського чемпіонату Європи Христина Погранична, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФГУ.
Українка впоралася у фіналах з усіма трьома предметами та отримала високі оцінки: обруч – 15,850, м'яч – 15,950, булави – 15,950, завоювавши три золоті нагороди.
Окрім того, українка виграла "золото" і в багатоборстві.
Таким чином, Х.Погранична завоювала всі можливі золоті медалі турніру.
Нагадаємо, цього року українка ставала призеркою різноманітних міжнародних турнірів в Італії, Греції, Польщі.