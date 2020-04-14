Украинская энергосистема работает без четырех атомных блоков

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 49020 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 57766 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 71861 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 71574 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100271 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80032 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101888 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105602 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130723 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130257 просмотра

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Украинская энергосистема работает без четырех атомных блоков

Украинская энергосистема работает без четырех атомных блоков

Киев  •  УНН

 • 11157 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 218,50 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"13 апреля атомными станциями выработано 218,50 млн кВт-ч электроэнергии. Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 15,33 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.

Также указано, что 14 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 117-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 114-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 31-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 5-е сутки текущего ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 550 МВт, РАЭС - 2330 МВт, ЮУАЭС - 1 440 МВт, ХАЭС - 1 800 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Напомним, энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта 10 апреля.

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