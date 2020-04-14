Украинская энергосистема работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 218,50 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"13 апреля атомными станциями выработано 218,50 млн кВт-ч электроэнергии. Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 15,33 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.
Также указано, что 14 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 117-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 114-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 31-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 5-е сутки текущего ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 550 МВт, РАЭС - 2330 МВт, ЮУАЭС - 1 440 МВт, ХАЭС - 1 800 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.
Напомним, энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта 10 апреля.