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Блок енергосистеми України відключено від мережі

Блок енергосистеми України відключено від мережі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Енергоблок №1 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту. Про це повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом", передає УНН.

"10 квітня 2020 року о 10:11 відповідно з узгодженою заявкою енергоблок №1 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту", - повідомили у підприємстві.

Так, під час ремонту буде здійснене гідроочищення теплообмінного обладнання. Згідно з оперативною заявкою, поточний ремонт на енергоблоці №1 триватиме орієнтовно тиждень.

Після завершення на енергоблоці №1 у середній планово-попереджувальний ремонт з перевантаженням палива буде виведено енергоблок №2.

"На сьогодні обладнання другого та третього енергоблоків ЮУАЕС працює в заданому режимі. Радіаційній фон на промисловому майданчику перебуває на рівні природних фонових значень, які було заміряно до пуску АЕС. На 10 квітня 2020 року він складає 0,09 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на сьогоднішній ранок у роботі перебували 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 213,29 млн кВт-г електроенергії.

Українські Національні Новини

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