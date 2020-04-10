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Блок энергосистемы Украины отключен от сети

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом", передает УНН.

"10 апреля 2020 года в 10:11 соответственно с согласованной заявкой энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта", - сообщили на предприятии.

Так, во время ремонта будет осуществлена гидроочистка теплообменного оборудования. Согласно оперативной заявке, текущий ремонт на энергоблоке №1 продлится ориентировочно неделю.

После завершения на энергоблоке №1 в средний планово-предупредительный ремонт с перегрузкой топлива будет выведен энергоблок №2.

"На сегодня оборудование второго и третьего энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. На 10 апреля 2020 года он составляет 0,09 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на сегодняшнее утро в работе находились 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 213,29 млн кВт-ч электроэнергии.

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