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У роботу енергосистеми України повернули ще один атомний блок

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 213,29 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"10 квітня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків. 10 квітня 2020 року о 1:26 енергоблок №1 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі. Ведеться планове навантаження потужності енергоблока", - повідомили у НАЕК.

Окрім того:

  • На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 113-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 110-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 27-а доба середнього планового ремонту.

Також вказано, що 10 квітня 2020 року о 1:26 відповідно з узгодженою заявкою розпочато розвантаження енергоблоку №1 Южно-Української АЕС для проведення поточного ремонту. Потужність енергоблока зменшено до 410 МВт.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 450 МВт, РАЕС – 2 155 МВт, ЮУАЕС – 1 850 МВт, ХАЕС – 1 410 МВт.

"Минулої доби, 9 квітня, станціями вироблено 213,29 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 21,39 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

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