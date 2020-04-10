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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46224 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54814 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В работу энергосистемы Украины вернули еще один атомный блок

В работу энергосистемы Украины вернули еще один атомный блок

Киев  •  УНН

 • 16970 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 213,29 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"10 апреля на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков. 10 апреля 2020 года в 1:26 энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети. Ведется плановая нагрузка мощности энергоблока", - сообщили в НАЭК.

Кроме того:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 113-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 110-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 27-е сутки среднего планового ремонта.

Также указано, что 10 апреля 2020 года в 1:26 соответственно с согласованной заявкой начата разгрузка энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС для проведения текущего ремонта. Мощность энергоблока снижена до 410 МВт.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 450 МВт, РАЭС - 2155 МВт, ЮУАЭС - 1 850 МВт, ХАЭС - 1 410 МВт.

"За прошедшие сутки, 9 апреля, станциями выработано 213,29 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 21,39 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

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