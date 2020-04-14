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Українська енергосистема працює без чотирьох атомних блоків

Українська енергосистема працює без чотирьох атомних блоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 218,50 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"13 квітня атомними станціями вироблено 218,50 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 15,33 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.

Також вказано, що 14 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 117-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 114-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 31-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 5-а доба поточного ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 550 МВт, РАЕС – 2 330 МВт, ЮУАЕС – 1 440 МВт, ХАЕС – 1 800 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

Нагадаємо, енергоблок №1 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту 10 квітня.

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