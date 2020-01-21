Украинская делегация в ПАСЕ не запланировала никакого сотрудничества с Россией - Ясько
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Украинская делегация в ПАСЕ на январской сессии не запланировала никакого сотрудничества с делегацией российской Федерации. Об этом в интервью журналу "Новое Время" рассказала председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, передает УНН.
Отвечая на вопрос, каким будет сотрудничество с российской делегацией во время январской сессии в ПАСЕ, Ясько ответила: "У нас не запланировано никакого сотрудничества с делегацией России".
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По ее словам, с Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права.
"Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать, вступать в диалог, доносить свою позицию. Но это не значит, что мы должны дружить с ними и забывать, кто агрессор. Правда и международное право на нашей стороне", - написала Ясько.
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Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об участии постоянных делегаций ВР в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.